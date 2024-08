Une première médaille sous drapeau neutre pour les athlètes russes en double féminin

Andreeva, 17 ans, et Shnaider, 20 ans, ont été battues en finale par les Italiennes Sara Errani et Jasmine Paolini au super tie-break 2-6, 6-1, 10/7 et 1h25 de jeu.

Le duo russe avait éliminé en quart de finale les tenantes du titre, les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. Plus tôt dimanche, les Espagnoles Cristina Bucsa et Sara Sorribes Tormo ont décroché la médaille de bronze aux dépens des Tchèques Karolina Muchova et Linda Noskova.