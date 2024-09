US Open: Sinner domine Medvedev et découvre les demies, Swiatek battue par Pegula

Le N.1 mondial italien Jannik Sinner a été trop solide pour le Russe Daniil Medvedev, dans un choc décevant mercredi à New York, et découvrira vendredi les demi-finales de l'US Open de tennis, comme son futur adversaire, le Britannique Jack Draper.

Choc attendu depuis les éliminations précoces de Carlos Alcaraz (2e tour) et Novak Djokovic (3e tour), la rencontre entre Sinner et Medvedev, achevée à 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, n'a pas atteint les sommets espérés.

Sinner avait débuté le tournoi avec une polémique suite à la révélation de son blanchiment par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) après deux contrôles positifs au mois de mars, plusieurs joueurs dénonçant l'opacité du processus et le sentiment d'une justice antidopage à deux vitesses selon leur statut.

C'est la 3e fois de la saison que les deux joueurs s'affrontaient en Majeur: Sinner avait remporté la finale de l'Open d'Australie, son seul titre en Grand Chelem pour l'instant, et Medvedev leur quart de finale à Wimbledon.

"C'était dur, on se connaît bien. Les trois premiers sets étaient étranges, avec des breaks rapides", a indiqué Sinner, qui fait désormais figure de grand favori du tournoi.

La surprise du jour est venue de Jessica Pegula, 6e mondiale, qui a enfin brisé son plafond de verre après six échecs en quart de finale de tournoi Majeur, en domptant facilement la N.1 mondiale Iga Swiatek 6-2, 6-4.

"Enfin je peux dire que je suis demi-finaliste!", a dit, soulagée, Jessica Pegula (30 ans).

Swiatek (23 ans), victorieuse à Flushing Meadows en 2022 et quatre fois titrée à Roland-Garros, a été plombée par ses fautes directes (41 en 18 jeux disputés, contre 22 pour Pegula).

La qualification de Pegula confirme l'excellent US Open des Américains - malgré l'élimination précoce de Coco Gauff - qui comptent donc quatre demi-finalistes: Taylor Fritz et Frances Tiafoe qui s'affrontent vendredi, et Emma Navarro, novice à ce niveau, opposée à la Bélarusse Aryna Sabalenka jeudi.

- "Match étrange" -

TIMOTHY A. CLARY

Pegula affrontera en demi-finale jeudi Karolina Muchova (52e), tombeuse de la Brésilienne Beatriz Haddad (21e) 6-1, 6-4.

Le classement modeste de la Tchèque au jeu varié, qui ne reflète pas son niveau, est dû à une blessure à un poignet qui lui a coûté dix mois de compétition entre fin 2023 et le milieu d'année 2024. L'an passé elle avait déjà atteint les demies du tournoi pour une défaite contre Coco Gauff.

"Ça a été un match étrange. J'ai eu des problèmes physiques que je préfère ne pas commenter. J'ai réussi à m'en sortir en faisant des allers-retours aux toilettes. Désolée si ça a perturbé, mais je n'avais pas le choix", a commenté la Tchèque de 28 ans, jetant une ombre sur son état physique alors qu'elle enchaîne dès jeudi.

Jack Draper, 25e mondial, a lui poursuivi sur sa lancée: il a remporté son premier quart de finale de Grand Chelem, face à l'Australien Alex De Minaur (10e) 6-3, 7-5, 6-2, et jouera sa première demie majeure.

A 22 ans, il est le quatrième Britannique à atteindre les demi-finales du tableau masculin à New York dans l'ère Open (1968) après Greg Rusedski (1997), Tim Henman (2004) et Andy Murray (2008, 2011, 2012).

"C'est la première fois que je jouais sur le plus grand court du monde (le Arthur-Ashe, ndlr) et c'est un rêve qui se réalise", a commenté le Britannique qui n'a pas eu l'air du tout d'avoir la tête dans les nuages tant il a imposé son jeu à De Minaur.

L'an dernier à Flushing Meadows, il avait atteint les huitièmes de finale ce qui était à ce jour son meilleur résultat en Grand Chelem.