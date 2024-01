Wickmayer, battue par Gracheva: "Ma blessure au dos n'a pas aidé, mais il faut faire avec"

Il s'agissait de la dixième participation de Yanina Wickmayer à l'Open d'Australie, où elle a atteint à deux reprises les huitièmes de finale, en 2010 contre Justine Henin, et en 2015 contre la Roumaine Simona Halep. La native de Lierre est toutefois encore engagée en double avec Greet Minnen, avec qui elle affrontera au premier tour Elise Mertens et la Taiwanaise Hsieh Su-Wei, têtes de série N.2.

"Je suis déçue d'avoir perdu", a-t-elle ainsi confié. "Cela ne s'est pas joué à grand-chose. Je n'ai pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Simplement, j'ai commis quelques fautes dans le premier set et c'est ce qui a fait la différence malheureusement. Je me suis battue pour revenir, mais je dois féliciter Gracheva qui a livré un match très solide. Il est certain que ma blessure au dos contractée durant la préparation n'a pas aidé, mais il faut faire avec."

"Nous avons envie de bien faire, Greet et moi. Et nous allons tout donner pour gagner ce match qui ne sera pas facile contre Elise et Hsieh", a-t-elle encore glissé. "On verra. Après l'Open d'Australie, je disputerai les qualifications du tournoi WTA 500, puis le tournoi WTA 250 de Cluj. Ce n'est que le début de l'année."