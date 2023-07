Wimbledon: Swiatek et Djokovic imperturbables

. Swiatek et Djokovic imperturbables

La pluie a de nouveau perturbé le déroulement de la troisième journée de Wimbledon mais pas la marche en avant d'Iga Swiatek et Novak Djokovic qui se sont aisément qualifiés mercredi pour le troisième tour.

Swiatek n'a fait qu'une bouchée de l'Espagnole Sara Sorribes (84e) et lui a infligé l'un de ses fameux "bagels" dans le deuxième set d'un match remporté 6-2, 6-0 en 1h10.

Car nombre de leurs adversaires ont été contraints, ou le seront, d'enchaîner deux matches en deux jours à cause de la pluie.

A tout seigneur tout honneur, la N.1 mondiale et l'homme aux 23 titres du Grand Chelem font partie des rares joueurs à avoir bénéficié du confort des courts dotés de toit lors de leurs deux premiers matchs et en ont bien profité pour atteindre le troisième tour dans le bon tempo.

"J'ai voulu être patiente, a étonnamment commenté la Polonaise. J'ai vraiment utilisé ma puissance et je pense avoir fait un très bon match."

"Je suis contente que mes deux matches aient été programmés sous le toit, parce que j'étais sûre de jouer (...) C'est plus confortable, on est dans le rythme d'un tournoi du Grand Chelem avec un jour de compétition et un jour de repos", a-t-elle reconnu.

Au prochain tour, Swiatek affrontera la Française Diane Parry (96e) ou la Croate Petra Martic (29e) dont la rencontre n'a pu se tenir mercredi.