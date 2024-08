Ysaline Bonaventure a "pris énormément de plaisir" malgré son élimination

Ysaline Bonaventure n'est pas parvenue à se hisser au deuxième tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi à New York. La Stavelotaine a dû courber l'échine face à la Canadienne Rebecca Marino (WTA 139).

"Il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un tirage facile", a-t-elle confié après sa défaite. "Quand j'étais au top de ma forme, c'était déjà compliqué de la battre. Mais ce sont les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem. Il y a énormément de bonnes joueuses. Il n'empêche, j'ai pris énormément de plaisir. J'étais un peu anxieuse avant de monter sur le court, car cela faisait longtemps et je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce fut un match un peu mitigé. On voit que je manque de rythme, que j'hésite un peu, que lors des points importants, j'ai des difficultés à prendre l'ascendant. Je ne sais pas si je reviendrai un jour à New York, alors j'ai profité de ce moment. J'étais avec ma famille et c'est ce qui était important pour moi aujourd'hui."

Après une longue période d'absence après une blessure au genou, Bonaventure ne veut pas encore se projeter sur l'avenir. "Physiquement, c'est encore compliqué. J'ai encore des douleurs qui m'empêchent de m'entraîner comme je le souhaiterais. En temps normal, ce n'est déjà pas évident d'atteindre un bon niveau quand on est en pleine forme, mais là, je ne peux pas me préparer comme je veux. Et mentalement aussi, cela me fait douter. Je me demande si je parviendrai à rejouer un jour sans douleurs. On va donc voir comment les choses évoluent. La seule chose qui est sûre est que je jouerai à Auckland et à l'Open d'Australie. Mais avant, je ne sais pas. Je peux utiliser mon classement protégé jusqu'en mai 2025. Donc, on verra."