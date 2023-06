Ysaline Bonaventure se qualifie pour le deuxième tour

Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 125 de Gaiba, joué sur gazon et doté de 115.000 dollars, mardi en Italie.

Bonaventure, 93e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée en trois sets 6-7 (4/7), 6-2, 6-4 contre l'Espagnole Marina Bassols Ribera, 129e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 58 minutes.

Plus tôt mardi, Yanina Wickmayer, 117e mondiale et tête de série N.8, s'était aussi qualifiée pour le deuxième tour après sa victoire 7-5, 6-4 contre l'Australienne Priscilla Hon (WTA 180). Magali Kempen (WTA 199) avait elle été éliminée au premier tour, battue 3-6, 6-2, 7-5 par l'Italienne Lucreza Stefanini, 118e mondiale et tête de série N.7.