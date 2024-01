Zheng Qinwen vient à bout de Kalinskaya et atteint sa première demi-finale en Grand Chelem

Zheng Qinwen (WTA 15/N.12) s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mercredi à Melbourne. La Chinoise a déroulé dans la troisième manche pour écarter la Russe Anna Kalinskaya (WTA 75), 6-7 (4/7), 6-3, 6-1 après 2 heures et 20 minutes de match.

Kalinskaya avait réussi à prendre la main en s'imposant dans le tie-break du premier set. Zheng s'est remobilisée dans la deuxième manche, et elle a converti l'unique balle de break du set pour égaliser à une manche partout. Le dernier set n'a été qu'une formalité et la Chinoise a remporté six jeux de suite en guise de conclusion.

Au prochain tour, Zheng Qinwen rencontrera l'Ukrainienne Dayana Yastremska, arrivée des qualifications jusqu'en demi-finale. La 93e mondiale s'est débarrassée de la Tchèque Linda Noskova (WTA 50), tombeuse de la N.1 mondiale Iga Swiatek au 3e tour. La partie s'est terminée sur le score de 6-3, 6-4 en 1 heure et 18 minutes.