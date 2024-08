Zizou Bergs éliminé en 8es de finale

Plus tôt dans la journée, David Goffin s'était lui qualifié pour les quarts de finale. Le numéro 2 belge, 90e mondial, s'est imposé face au Français Arthur Rinderknech (N.12/ATP 56), 29 ans, sur un double 6-3.

Le numéro 1 belge, 25 ans, 85e mondial, a été surpris par le jeune Américain de 19 ans, Alex Michelsen (N.11/ATP 52). La partie s'est achevée sur le score de 1-6; 2-6, au bout de une heure et 17 minutes de jeu.

David Goffin, 33 ans, jouera pour une place en demi-finales soit contre le Croate Borna Coric (ATP 87), 27 ans, soit contre l'Australien de 23 ans, Rinky Hijikata (ATP 65).

David Goffin et Zizou Bergs disputeront ensuite l'US Open qui débute lundi, quatrième et dernier Grand Chelem de la saison à New York. Le tirage au sort du tableau final est prévu jeudi.