Zizou Bergs: "Très spécial de pouvoir représenter son pays aux Jeux"

Zizou Bergs représentera la Belgique en simple messieurs lors des Jeux Olympiques et il voudra défendre cet honneur avec "plein d'ambition". "C'est très spécial de représenter son pays pour les Jeux", a-t-il déclaré. "Je pense aussi que je suis capable de faire un tout petit peu plus, comme en Coupe Davis."

Bergs peut compter sur une répétition générale parfaite avec un troisième tour inattendu atteint en juin à Roland-Garros, endroit où le tournoi olympique aura lieu. "Je suis conscient qu'il faudra encore être meilleur pour se rapprocher d'une médaille", a-t-il déclaré en riant. "Mais j'ai hâte d'y être et j'espère pouvoir vivre de grands moments."

Bergs attend surtout maintenant le tirage au sort de jeudi. "Si vous tombez contre Alcaraz ou Djokovic tout de suite, cela sera très difficile en tant que 87e mondial", reconnait-il. "Mais si vous arrivez à passer le premier et le deuxième tour, vous pouvez créer un sentiment spécial qui peut vous permettre d'avoir une chance contre n'importe qui. On ne sait jamais ce qui est possible."