Thierry Neuville 2e du shakedown derrière Rovanperä, cinq minutes de pénalité pour Tänak

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a été le plus rapide du shakedown du Rallye d'Estonie, la 8e manche du championnat du monde WRC, jeudi. Il a devancé Thierry Neuville (Hyundai) et le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai). L'Estonien Ott Tänak (Ford) a reçu une pénalité de cinq minutes pour un changement moteur.

Le champion du monde en titre Rovanperä a signé son meilleur chrono sur son 4e et dernier passage des essais, en bouclant les 4,08 kilomètres du parcours en 1:58.8. Il s'est montré plus rapide d'1.2 seconde sur Neuville, qui a signé un 2:00.0 sur son 3e passage. Lappi a terminé 3e à 5/10e de Neuville, et 1.7 de Rovanperä.

Le Français Pierre-Louis Loubet avec son copilote Nicolas Gilsoul (Ford) sont 8e en 2:03.0. En Rally3, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford) sont 31e, Tom Rensonnet et Loïc Dumont 39e.