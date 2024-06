Thierry Neuville regrette son abandon samedi: "Je ne suis pas fier"

Après son copilote Marijn Wydaeghe au rallye de Croatie, Neuville est parti à son tour à la faute dans un virage lors de la dernière spéciale de la première boucle de la journée samedi. "Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé samedi. Nous avions la vitesse sous contrôle et nous sommes sentis très confortables dans la voiture, comme au Portugal. J'ai perdu ma concentration pour un dixième de seconde et je suis parti à la faute", a déclaré Neuville.

Après avoir présenté ses excuses à son équipe, Neuville a répondu derrière son volant en signant trois scratchs des quatre spéciales au programme et en prenant 12 points supplémentaires au championnat. "L'équipe a fait tellement d'efforts. Martijn et moi-même avons aussi beaucoup travaillé avant ce rallye. Et puis de telles choses arrivent. Nous avons fait notre travail samedi et dimanche mais samedi, ce n'était pas bon."