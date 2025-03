"5 à 6 euros en plus par kilo": le prix de cet aliment courant va augmenter de 15%

Ceux qui veulent pouvoir déguster un beau et bon morceau de steak devront payer davantage, indiquent vendredi les bouchers artisanaux.

La raison est à trouver dans la pénurie de bovins en Belgique, alors que deux maladies (la fièvre catarrhale ovine, également appelée maladie de la langue bleue, et la rhinotrachéite infectieuse bovine) sévissent dans les étables. De nombreux éleveurs âgés mettent en outre fin à leurs activités, faute de successeurs et en raison d'une réglementation stricte.

Le prix de la viande bovine n'a jamais été aussi élevé depuis des années. "Au cours des 30 dernières années, la viande est à peine devenue plus chère. A présent, en quelques mois, elle s'est renchérie d'1,5 euro brut par kilogramme. Et nous allons atteindre les 2 euros", prévient Ivan Claeys, président de la Fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique.