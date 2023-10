Carrefour prévoit de placer 37 magasins en location-gérance en 2024

Trente-sept magasins Carrefour (dont 16 hypermarchés) en France dans lesquels travaillent près de 4.000 salariés, selon le syndicat CFDT, pourraient sortir du groupe et passer en location-gérance en 2024, selon plusieurs sources vendredi à l'issue d'annonces faites par la direction aux représentants du personnel.

"Le groupe Carrefour vient d'annoncer la cession de 16 hypermarchés et de 21 supermarchés Market à des repreneurs", a indiqué la CFDT Services dans un communiqué vendredi. "Ces établissements passeront en location-gérance en 2024. Cela concerne près de 4.000 salariés qui vont perdre leurs accords d'entreprise et deux mois de rémunération par an (en moyenne)."

Le nombre de magasins à basculer est dans la droite ligne des précédentes années, après 41 magasins dont 16 hypermarchés en 2023, 43 magasins dont 16 hypermarchés en 2022, 47 magasins dont 10 hypermarchés en 2021.