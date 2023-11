De nouvelles plateformes frauduleuses de trading actives en Belgique

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) rapporte jeudi avoir reçu des plaintes de consommateurs au sujet de nouvelles plateformes frauduleuses de trading actives sur le marché belge. Les fraudeurs agissent sans disposer des autorisations nécessaires et détournent les fonds investis.

Ces plateformes de trading tentent d'éveiller la curiosité des consommateurs en publiant de fausses publicités sur les réseaux sociaux ou plateformes vidéos en ligne, présentant une méthode pour s'enrichir rapidement. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent un coup de fil des escrocs qui présentent une proposition concrète d'investissement (en actions, en produits d'investissement alternatifs ou en monnaies virtuelles). D'autres prennent contact avec les consommateurs via des sites de rencontre, des faux comptes sur les réseaux sociaux, des groupes WhatsApp et Telegram.

La FSMA souligne que ces plateformes agissent de manière très agressive et prétendent être régulées auprès d'une fausse autorité financière.