Dépenses "non conformes": la Foire de Libramont va devoir rembourser un gros montant au gouvernement wallon

L'Inspection des finances a constaté une série de dépenses "non conformes" dans le chef de la société organisatrice de la foire agricole, subsidiée par la Wallonie. Un accord à l'amiable a été dégagé entre la Région wallonne et la société Libramont Cooperalia, rapporte Le Soir mercredi.

Un accord à l'amiable confidentiel

À l'été 2023, quand le gouvernement wallon dispose de cet audit financier, il décide de commander un audit plus large, à partir de l'édition 2014. L'Inspection des finances fait les mêmes constats et observe sur cette période plus large des dépenses non conformes avoisinant les 2 millions d'euros. Mais au lieu d'aller au tribunal, les parties ont opté pour un accord à l'amiable confidentiel, comme le confirme le cabinet de la nouvelle ministre wallonne de l'Agriculture, Anne-Catherine Dalcq (MR).

Selon l'enquête du Soir, cet accord s'est conclu par une transaction de 843.526,26 euros, à charge de Libramont Cooperalia. Ce montant sera déduit des subventions dues à l'avenir. Ce qui correspond, grosso modo, à une privation de subvention d'un an.