La Foire de Libramont 2024 se clôture par un dernier jour de démonstrations en forêt

L'évènement "Demo Forest", organisé tous les deux ans et dont c'est la 20e édition, permet aux visiteurs, professionnels et grand public d'observer le fonctionnement de matériel et d'engins forestiers en conditions réelles, sur un parcours forestier de 5 km. Des concours internationaux de débardage au cheval et de tronçonnage figurent aussi au programme, de même que des conférences, expositions et causeries-débats.

Demo Forest est en effet l'occasion de débattre de l'avenir et de la valorisation de la filière bois wallonne, pourvoyeuse de près de 20.000 emplois directs mais confrontée, elle aussi, à ses défis. Elle doit ainsi faire face aux difficultés de recrutement, aux conséquences du changement climatique sur la forêt ou encore aux exportations de grumes de bois wallon vers l'Asie au détriment des scieries locales de feuillus, dont le nombre a été réduit de moitié en 10 ans.