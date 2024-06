E411/A4: la nouvelle phase du chantier entre Daussoulx et Thorembais débute mardi

Des travaux visant à réaliser le bétonnage des voies du milieu et de gauche, vers Bruxelles, vont débuter mardi dans le cadre du chantier de réhabilitation de l'E411/A4 entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond, a indiqué lundi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) par voie de communiqué.

Le bétonnage des voies de gauche et du milieu de Daussoulx à Dhuy, en direction de Bruxelles, se fera de mardi (06h00) à vendredi matin (avant les heures pointes). Deux voies resteront maintenues en journée mais seul le contre-sens sera accessible de 19h00 à 06h00.

Les conditions ne changent pas pour les usagers roulant en direction de Namur.

Une seconde phase de bétonnage, dont la date précise sera communiquée ultérieurement, devra avoir lieu entre Dhuy et Aische-en-Refail.

La réhabilitation des voies de l'E411/A4 vers Bruxelles entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond s'achèvera durant les congés d'été. La seconde phase, portant sur la réhabilitation de l'E411/A4 entre Thorembais-Saint-Trond et Daussoulx vers le Luxembourg, débutera au mois d'août. Les deux sites de l'aire d'Ostin seront également réhabilités. Un mur antibruit de près de 200 m en direction du Luxembourg et un merlon acoustique de 4 m de hauteur sont également prévus afin de diminuer les nuisances sonores en provenance de l'autoroute.