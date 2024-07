Huit magasins Decathlon bientôt fournis de nouvelles bornes de recharge électrique

La chaine de magasins de sport Decathlong a signé un accord avec Blink Charging Belgium pour l'installation de nouvelles bornes de recharge électrique. Huit magasins sont concernés: six en Wallonie, un à Anderlecht et un à Maasmechelen, annoncent les nouveaux partenaires mercredi.

L'accord est prévu pour une durée de 10 ans. Il implique que Blink installera, exploitera et gérera des chargeurs semi-rapides et rapides aux capacités comprises entre 11 kW et 200 kW sur les sites de huit magasins Decathlon en Belgique, notamment à Arlon, Alleur, Anderlecht, Mons, Charleroi, La Louvière, Maasmechelen et Namur.

L'installation devrait débuter à l'automne pour une mise en service au printemps 2025.