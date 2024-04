KBC Bank Ireland rendra sa licence bancaire le 30 avril

KBC a annoncé en 2021 qu'elle souhaitait se retirer d'Irlande après plus de 40 ans. Elle a clôturé la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs à Bank of Ireland en 2023 et a alors commencé à préparer la restitution de sa licence bancaire à la Banque centrale d'Irlande.

Le processus sera donc terminé le 30 avril.