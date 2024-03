La Belgique ne manque pas de policiers, selon l'économiste Geert Noels, qui plaide pour une autre solution

"Moi, je suis un homme des statistiques. La Belgique a déjà plus de policiers que dans les pays voisins, beaucoup plus. Il y a eu plein d'études aussi pour dire qu'à Bruxelles, par exemple, il y a deux fois plus de policiers qu'à Anvers. Ce n'est pas une question de policiers. C'est une question aussi de les guider, d'être plus malins que les adversaires", a souligné l'économiste.

"On est dans un monde d'intelligence artificielle et ça passe à côté apparemment du secteur public", a-t-il ajouté.

Selon lui, c'est dans les nouvelles technologies que se trouvent les solutions.