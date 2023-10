La Clinique Saint-Luc de Bouge s'offre un hôpital de jour entièrement rénové et repensé

Le 1er janvier, le nombre d'interventions chirurgicales pouvant être réalisées en hôpital de jour est passé de 246 à 551. Par exemple, une personne opérée de la vésicule biliaire ne doit pas plus passer une nuit à l'hôpital, sauf exception. La Clinique Saint-Luc de Bouge a ainsi vu ses hospitalisations de jour augmenter de 15% au cours du premier semestre 2023.

C'est dans ce contexte qu'ont été entrepris des travaux de rénovation, la clinique en profitant pour totalement repenser la configuration de son hôpital de jour. Deux des quatre salles d'opération ont été équipées de matériel dernier cri et la salle d'examen médico-technique modernisée, alors qu'une nouvelle salle interventionnelle cardiologique a vu le jour. Sur le plan de l'accueil des patients, le chantier a permis la création d'une chambre commune de cinq lits et sept nouveaux boxes individuels cloisonnés, à proximité directe des salles d'opération. Cinq chambres individuelles et quatre chambres à deux lits ont également été rafraîchies, climatisation à l'appui.