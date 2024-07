La FSMA avertit contre les prêteurs non-agréés proposant de faux crédits aux consommateurs

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met, une fois de plus, les consommateurs en garde contre les activités de certains prêteurs non-agréés, a-t-elle indiqué lundi par voie de communiqué. Les escrocs proposent à leurs victimes de faux crédits aux conditions très attrayantes afin de leur dérober de l'argent.

La FSMA a identifié 14 nouveaux prêteurs frauduleux, à savoir Barivex Union, Bldn Financing, CST Efinenciën, Dexia Finance, Dior Kredit, EU Consultant Ltd., Hag Finance, Kaiser Finanz, Mijn Direct Lening, Plus Lening, Snel Direct Krediet, Snel Geld, Torfs Groups et, enfin, Veilige Lening. Les escrocs vont même parfois jusqu'à usurper le nom d'établissements de crédit réputés, a également signalé l'organisme.

Ces prêteurs frauduleux recourent souvent au même mode opératoire. Les consommateurs sont approchés par courriel, par le biais des réseaux sociaux ou de publicités sur internet.