La production de bière revient à son niveau pré-Covid en Europe: où en est la Belgique?

L'Allemagne reste le plus gros producteur de bière européen, selon Eurostat, avec 76 millions d'hectolitres en 2022, plus d'un cinquième de la production totale du Vieux Continent. Elle est rejointe sur le podium par l'Espagne et la Pologne avec respectivement 39 et 37 millions d'hectos.

Les Belges parmi les plus gros exportateurs

La Belgique n'est pas reprise dans le classement mais figure certainement dans le peloton de tête avec ces 23,3 millions d'hectolitres produits l'an dernier, selon les statistiques dévoilées en juin par la fédération des Brasseurs belges.