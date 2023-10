La taxe bancaire va-t-elle nuire à l'épargne des Belges? Les banques disent "manquer d'oxygène pour augmenter les intérêts"

Dans son accord sur le budget 2024, le gouvernement fédéral table sur 150 millions d'euros de recettes supplémentaires provenant de la taxe bancaire. Pour y parvenir, deux dispositifs seront mis en place : la déductibilité fiscale de la taxe bancaire disparaitra totalement et la taxe deviendra progressive. Les établissements disposant de réserves d'épargne plus importantes - les grandes banques- contribueront davantage.

Le budget 2024 va-t-il nuire à l'épargne des Belges ? Gilles Vanden Burre, le chef de file Ecolo/Groen au Parlement, a expliqué dans bel RTL Matin, que ce "combat" est mené depuis des mois. "La situation sur le marché des taux d'intérêt sur les comptes épargne est pour nous injuste. Les taux internationaux sont à 4%, et les grandes banques belges donnent en moyenne 1%. La différence de 3% va dans la poche des banques. Cela ne va pas augmenter la rémunération pour l'épargne des citoyens. C'est inacceptable", déclare Gilles Vanden Burre. "Oui, nous avons demandé un effort aux banques dans le cadre budgétaire. Il est normal qu'elles contribuent de manière juste à hauteur de 150 millions en plus. Pour nous, c'est juste, car ce sont les épaules les plus larges. Aujourd'hui, c'est plus de 6 milliards d'euros de profits"

Selon lui, la déclaration du secteur bancaire est "indécente".

"Venir menacer de ne plus augmenter les taux d'intérêt sur l'épargne des Belges car on leur demande une contribution de 150 millions d'euros sur 6 milliards de profits cette année, je trouve que c'est intenable. On menace les Belges dans leur épargne. Je parle de ceux qui ont quelques milliers ou centaines d'euros sur leur compte. Nous voulons forcer les banques à augmenter les taux d'épargne. Pour ceux qui auraient jusqu'à 10.000 euros sur leur compte épargne, nous estimons que le taux international de 4% doit être appliqué", conclut-il.