L'Afsca procède au rappel de "ghee" de la marque Arma

L'Agence fédérale pour la protection de la chaîne alimentaire (Afsca) a annoncé mercredi le rappel de "ghee", une sorte de beurre clarifié, de la marque Arma pour cause de dépassement de la norme en 3-MCPD (3-monochloropropane) et en esters d'acides gras de glycidol.

La décision de retirer le produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs a été prise à la suite d'une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed).

L'AFSCA demande de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.