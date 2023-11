Le marché automobile progresse encore en octobre

Le nombre de ventes de voitures neuves a poursuivi sa progression annuelle, selon les dernières données communiquées lundi par le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et la Febiac, (Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle). Octobre a vu le nombre de nouvelles immatriculations progresser de 26,6% par rapport au dixième mois de 2022. "Ce résultat permet au marché automobile de franchir la barre symbolique des 400.000 immatriculations pour la première fois depuis 2020", souligne la Febiac.