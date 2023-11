Le nombre de Belges refusant une succession en hausse depuis cinq ans

Accepter une succession n'est pas obligatoire. La loi prévoit en effet trois possibilités au décès d'un proche: consentir à l'héritage, y renoncer ou encore accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. Dans ce dernier cas, un notaire reprend dans l'inventaire tout l'actif de la succession et toutes les dettes communiquées soit par les héritiers eux-mêmes, soit par les créanciers. Le patrimoine de la personne qui hérite et celui du défunt ne fusionnent alors pas et les dettes de ce dernier ne seront donc épongées qu'avec les biens successoraux. Toutefois, cette procédure a un coût, qui se situe aux environs de 1.500 euros, et est plus lourde, puisqu'elle comprend notamment une publication au Moniteur belge en guise d'appel aux créanciers à se manifester.

Le nombre de personnes qui ont refusé gratuitement une succession est en hausse depuis cinq ans, remarque la Fédération du notariat. En 2018, le nombre de renonciations gratuites s'élevait à 35.992. Ensuite, ce chiffre est passé de 45.505 à 46.165 entre 2019 et 2020. Il a encore progressé en 2021, à 49.532, puis en 2022. Pour l'année 2023, la fédération avait recensé 38.632 refus de succession jusqu'en septembre.