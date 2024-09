Le prix du pellet continue de baisser: à quelques mois de l'hiver, il est peut-être temps de faire vos stocks

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui se chauffent au pellets. Les prix des granulés de bois continue de baisser : on sait qu'il avait fortement augmenté suite à la guerre en Ukraine. Des prix qui baissent donc de façon importante, plus vite même que les prix du bois de chauffage.

Depuis plus d'un an, les prix du pellet et du bois de chauffage baissent, mais le marché reste fluctuant. Les vendeurs, comme Pierre, n'arrivent pas à faire leur stock. "Il fluctue plus ou moins tous les mois. Tous les mois, ça change, donc nous sommes obligés de stocker moins parce que ça peut être aussi bien la hausse que la baisse", explique ce fournisseur de pellets et de bois de chauffage.

Les prix baissent, oui, mais pas à la même vitesse. Le sac de pellet a retrouvé quasiment son prix d'avant-crise du Covid-19, mais ce n'est pas le cas pour le stère de bois. "Les gens se sont équipés en fait dans ce mode de chauffage à cause des crises et donc on a une meilleure offre en pellet, ce qui fait que les prix peuvent diminuer, alors que le bois-bûche reste cher depuis deux ans à aller chercher en forêt. Les conditions météorologiques n'ont pas été simples non plus", note Ludovic Charloteaux, chargé de projet bois-énergie, chez Valbiom.

Le pellet est-il alors moins cher que le bois de chauffage ? La réponse est non si on les compare en termes d'énergie produite. "En 2024, on est plutôt sur 7 centimes du kilowattheure pour le bois bûche et le pellet, où vraiment les courbes se con fondent", précise le chargé de projet.

Le pellet et le bois de chauffage restent moins chers que les énergies fossiles. À quelques mois de l'hiver, la vente de ces deux combustibles démarre à peine.