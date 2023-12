Le retrait d'agrément de Dexia Crédit Local sera effectif dès le 1er janvier 2024

Cette demande avait été introduite par le groupe Dexia auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 4 juillet 2023, de façon concomitante avec la demande de retrait d'agrément de société de financement de Dexia Flobail et Dexia CLF Régions Bail, effective depuis le 27 octobre 2023. Par ailleurs, la fusion entre DCL et Crediop ayant été réalisée le 30 septembre 2023, Dexia Crédit Local ne détient donc plus aucune entité régulée.

Le retrait des agréments bancaire et de services d'investissement de Dexia Crédit Local s'inscrit dans la continuité de l'exécution du plan de résolution ordonnée validé par la Commission européenne en décembre 2012.