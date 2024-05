Le terminal d'Anvers se dotera de la première alimentation à quai pour les navires de mer

L'alimentation à quai permet aux navires amarrés de se connecter au réseau électrique local par l'intermédiaire d'une "prise" située sur le quai. "Cela permet de réduire les émissions de CO2, d'oxydes d'azote, d'oxydes de soufre et de particules, et contribue à améliorer la qualité de l'air au niveau local et à réduire le bruit ambiant", explique le port d'Anvers-Bruges.

Deux prises électriques fixes seront installées à l'Euroterminal d'Anvers (AET) pour les transporteurs de voitures et les navires porte-conteneurs-rouliers. De nombreux points de connexion pour le courant de quai sont déjà disponibles pour les barges et les remorqueurs, et à Zeebrugge, le courant à quai sera disponible pour les navires de croisière à partir de 2026. Le port d'Anvers-Bruges s'est également engagé à fournir de l'alimentation à quai aux plus grands porte-conteneurs d'ici 2028.