L'E40 à Tronchiennes fermée cette nuit en raison de travaux

Les ponts de la Kloosterstraat et de la Deinsesteenweg (N466) qui enjambent la E40 datent des années 1950 et sont en très mauvais état. Ils seront entièrement démolis et remplacés.

Le remplacement du pont de la Kloosterstraat, qui a commencé l'été dernier, devrait se poursuivre jusqu'à la mi-2024. Les travaux du pont de la Deinsesteenweg ont débuté cette année. Pour ce pont-ci, la date précise de fin des travaux n'est pas encore connue.