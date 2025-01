Les actionnaires vont s'en mettre plein les poches: les entreprises belges vont verser plusieurs milliards d'euros de dividendes

Le montant de dividendes que vont verser les entreprises belges côtées en bourse est connu. Il s'agit d'un montant 3% plus élevé que l'année dernière.

Les entreprises belges cotées en Bourse devraient distribuer 6,4 milliards d'euros de dividendes cette année, soit une augmentation de 3% par rapport aux 6,2 milliards de 2024, selon l'étude du gestionnaire de placements Allianz Global Investors (Allianz GI) sur les dividendes 2025 publiée mardi. En Europe, ceux-ci devraient atteindre un niveau record de 459 milliards d'euros, en hausse de 4% sur un an.

"Après une croissance continue des dividendes en Europe depuis la pandémie de Covid-19, cette tendance se poursuit et s'intensifie: la hausse annuelle des distributions devrait encore s'accélérer", analyse la société de gestion de placements. Au niveau sectoriel, les technologies de l'information et la santé devraient connaître les plus fortes hausses en 2025. En revanche, les dividendes du secteur énergétique devraient baisser.

Même s'il reste le plus grand contributeur, le secteur financier devrait voir un ralentissement de la croissance de ces paiements.

Le rendement des dividendes, calculé en pourcentage par rapport au cours actuel des actions, suit également cette tendance à la hausse. Le rendement moyen s'élevait à 3,3% fin 2024 au niveau européen et pourrait atteindre 3,5% cette année, soit au-delà du niveau des obligations d'État allemandes à long terme. L'Autriche reste en tête du classement européen, avec un rendement des dividendes prévu stable à 6,2% en 2025, comme en 2024.

En Belgique, le rendement en la matière devrait passer de 2,3% l'an dernier à 2,4% cette année.