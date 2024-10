Les prix de l'électricité domestique ont été plus élevés au premier semestre de l'année

Les prix de l'électricité (taxes comprises) les plus élevés au premier semestre 2024 ont été enregistrés en Allemagne (39,5 euros pour 100 kWh), en Irlande (37,4) et au Danemark (37,1). Les plus bas ont été observés en Hongrie (10,9), en Bulgarie (11,9) et à Malte (12,6). La Belgique se trouve, elle, dans la partie haute du tableau avec 33,54 euros pour 100 kWh.

Malgré la baisse des prix de l'énergie, les prix moyens de l'électricité ont légèrement augmenté au cours des six premiers mois 2024 au sein de l'Union européenne. L'office européen de statistique impute cette légère augmentation aux gouvernements, lesquels ont réduit les subventions, allocations et réductions d'impôts pour les consommateurs. Le prix moyen de l'électricité est toutefois moins élevé qu'au premier semestre 2023, où il s'élevait à 29,4 euros pour 100 kWh.

Selon Eurostat, la hausse des impôts a également freiné la diminution du prix moyen du gaz. Celui-ci a diminué de 7% par rapport à la même période l'année dernière, passant de 11,9 euros à 11 euros pour 100 kWh. Il est aussi inférieur de 2% au prix moyen du second semestre 2023, établi à 11,3 euros par 100 kWh.

Enfin, entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024, les prix du gaz domestique (taxes comprises) ont baissé dans 15 des 24 pays de l'UE. La Lituanie (-60%), la Grèce (-39%) et l'Estonie (-37%) ont enregistré les diminutions les plus importantes. La Belgique arrive en 4e position avec une chute de 30%. À l'inverse, les pays qui ont observé les hausses les plus conséquentes sont l'Italie (+16%), la France (+13%) et la Roumanie (+7%).