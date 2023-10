Les utilisateurs de connexion internet pourront dorénavant choisir librement leur modem

Modems et routeurs font partie de l'équipement terminal de l'utilisateur final, qui pourra donc les choisir librement pour le haut débit et la téléphonie par Internet, ressort-il mercredi d'une nouvelle décision de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Cela signifie que les utilisateurs ne seront plus obligés d'acheter leur modem ou routeur auprès de leur opérateur lors de la souscription d'un abonnement internet.