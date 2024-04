L'intégration d'Axa Banque au sein de Crelan se fera le week-end des 8 et 9 juin

L'intégration des banques Crelan et Axa Banque en une seule entité, qui portera le nom Crelan, est prévue le week-end des 8 et 9 juin prochains, ressort-il d'un courrier envoyé aux clients d'Axa Banque. La fusion sera, elle, effective le lundi 10 juin. La nouvelle structure deviendra la 5e banque du pays, derrière le quatuor BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC/CBC.