L'intégration d'Axa Banque au sein de Crelan se fera samedi et dimanche

L'intégration des banques Crelan et Axa Banque en une seule entité, qui portera le nom Crelan, est prévue samedi et dimanche. Dès vendredi après-midi, certains services seront perturbés. La fusion sera effective lundi. La nouvelle structure deviendra la 5e banque du pays, derrière le quatuor BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC/CBC.