Lunch Garden va faire faillite dès lundi: des centaines de pertes d'emploi attendues

La chaîne qui exploite 61 restaurants, a déjà traversé une restructuration ces dernières années. Fin 2023, l'entreprise ne comptait plus que 800 à 900 travailleurs, alors qu'ils étaient encore 1.100 en 2020.

À Jambes, le restaurant a fermé quelques minutes après son ouverture, ce samedi. Un représentant syndical a informé le personnel que les salaires du mois de janvier ne seraient peut-être pas payés.

Depuis 2021, le fonds britannique ICG est devenu l'actionnaire principal de Lunch Garden. Pour tenter de redresser la barre après la difficile période du Covid, ICG a injecté 13,5 millions d'euros en 2023 et 5 millions d'euros en 2024. Mais face aux pertes liées à la crise sanitaire, à la hausse des coûts de l'énergie, à l'indexation des salaires et des loyers (Lunch Garden loue ses murs) et à la hausse des prix des denrées alimentaires, Lunch Garden n'a pas réussi à se remettre à flot, poursuit le quotidien économique.

Reprendre des entreprises en difficulté

Le journal précise encore que l'entreprise a effectué une réorganisation judiciaire privée l'an dernier afin de trouver un repreneur pour les activités. Sans succès. "Il aura donc fallu se tourner vers la faillite silencieuse pour qu'un candidat sorte enfin du bois. A priori, il s'agit du fonds CIM Capital, connu pour reprendre des entreprises en difficulté." Environ 260 emplois devraient être sauvés.

La direction de la chaîne de restauration a convoqué les représentants du personnel pour un conseil d'entreprise extraordinaire lundi à 08h30 au siège, à Evere, a fait savoir vendredi le syndicat ACV/CSC Alimentation et Services.