Marjolein Frederickx a été nommée CEO de Lidl Belgique et Luxembourg, a annoncé vendredi la chaine de supermarchés. Elle succède à Matúš Gála.

Marjolein Frederickx a occupé le poste de CFO de Lidl Belgique et Luxembourg durant huit ans. Elle prendra ses nouvelles fonctions à partir de septembre. Sa prédécesseure deviendra responsable de plusieurs pays pour Lidl.

La chaîne allemande de supermarchés compte 323 magasins en Belgique et au Luxembourg et emploie plus de 11.000 personnes.