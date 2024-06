Optimisme prudent des exportateurs belges, selon le baromètre Credendo

L'optimisme des entreprises est en hausse, malgré une recrudescence des freins et des risques à l'exportation, que sont l'augmentation des coûts de production et les risques géopolitiques, selon le 9e baromètre des exportateurs de l'assureur-crédit Credendo, publié lundi.

L'indice de confiance est passé de 5,9 en 2023 à 6,1 cette année, soit le deuxième meilleur résultat (6,3 en 2017) depuis le lancement du baromètre. "Cela témoigne de la grande résilience et de la capacité d'adaptation des entreprises belges face aux crises de ces dernières années", souligne Nabil Jijakli, deputy CEO de Credendo.

Les prix de l'énergie et des matières premières affectent les ventes à l'étranger de sept entreprises exportatrices sur dix. "Ce qui reste élevé, mais témoigne d'une baisse par rapport aux années précédentes (80% en 2023)", détaille Credendo. La guerre en Ukraine (de 69% en 2023 à 64% en 2024) et les problèmes d'approvisionnement (de 59% à 53%) se tassent également. À l'inverse, les tensions géopolitiques (conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, conflit armé au Proche-Orient, etc.) sont davantage citées (de 44% en 2023 à 54% en 2024), signe que les entreprises sont affectées par les conflits dans le monde.