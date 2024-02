Plus de 5.500 personnes suivent le programme de sevrage progressif de somnifères ou de calmants, une année après son lancement, a rapporté mercredi l'Association pharmaceutique belge (APB) dans un communiqué. Plus de 2.000 pharmacies contribuent à l'initiative en confectionnant des préparations au dosage dégressif, remboursées par l'Inami, et en prodiguant des conseils à la patientèle adulte.