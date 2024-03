Une directrice financière fait son retour chez BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis accueillera dès le 1er juin une nouvelle directrice financière. Franciane Rays succèdera à Pierre Bouchara en tant que Chief Financial Officer (CFO) de la première banque du pays.

Franciane Rays avait déjà occupé cette fonction entre 2018 et 2021.

BNP Paribas Fortis a par ailleurs annoncé les prochaines prises de fonction de Lieve De Mol, jusqu'ici en charge de Hello bank!, en tant que Head of Client Service Center et de Kathleen Pauwels en tant que Chief Compliance Officer.