Vous achetez en ligne durant le Black Friday? Vérifiez qu'il s'agit de vrais produits

Ce vendredi, c'est le Black Friday. Une journée de promotion qui s'étend d'ailleurs de plus en plus souvent sur plusieurs jours. Des prix intéressants dans les magasins mais aussi et surtout sur internet. Cela dit, attention, quand vous achetez en ligne, vérifiez qu'il s'agit de vrais produits. La douane rappelle que c'est à cette période de l'année qu'on importe le plus de contrefaçon en Belgique.

Scanner les colis et inspecter minutieusement des dizaines d'articles par jour, c'est le quotidien d'agents. Entre janvier et septembre 2023, 19.000 infractions ont été constatées chez nous (soit plus de 626.000 produits de contrefaçon). Le Black Friday, annonce le début d'une période compliquée pour la douane. "2/3 des déclarations sont faites durant cette période de novembre et de décembre. Le Black Friday joue un rôle très important", explique Kristian Vanderwaeren, l'administrateur général des douanes.