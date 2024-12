2 adultes et 3 enfants hospitalisés à la suite d'une intoxication au CO à Jette

Cinq personnes ont été victimes d'une intoxication au CO mardi soir à Jette: deux adultes et trois enfants âgés de 6, 7 et 11 ans. Les victimes ont été transférées à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, où elles ont été traitées à l'oxygène, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.