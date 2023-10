Attentat de Bruxelles: ce que l'on sait sur l'individu possiblement en lien avec l'arme utilisée par le terroriste

L'homme qui a été interpellé mercredi dernier dans le cadre de l'enquête relative à l'attentat de Bruxelles n'a finalement pas comparu ce lundi après-midi devant la chambre du conseil. Selon le parquet fédéral, l'intéressé pourrait être lié à l'arme utilisée lors de l'attaque terroriste, ce que son avocat conteste.

Le suspect, Lamjed K., né en 1979, a été interpellé mercredi passé lors d'une perquisition à Tervuren et placé le lendemain sous mandat d'arrêt pour assassinat et tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activistes d'un groupe terroriste. L'individu aurait échangé des photos d'un AR-15, l'arme utilisée lors de l'attaque, avec Abdesalem Lassoued, l'auteur de l'attentat et aurait également transmis des contacts codés.