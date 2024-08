Braquages en série et violence en prison: plus de 10 ans d'emprisonnement

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Glib B., un Namurois né en 2001, à trois peines d'emprisonnement ferme: huit ans de prison pour une petite dizaine de braquages au couteau commis en récidive fin 2023 dans des commerces du Brabant wallon et du Namurois, 18 mois pour des violences importantes commises en janvier dernier envers un codétenu à la prison de Namur, et huit mois supplémentaires pour des rébellions envers la police et un outrage à une magistrate namuroise. Une peine de 3 mois, avec sursis celle-là, s'ajoute encore, pour détention de cocaïne.