Bruges: 2 personnes poursuivies pour un accident ayant coûté la vie à un jeune de 17 ans

Une automobiliste et un routier comparaîtront le 13 novembre devant le tribunal de police de Bruges pour un accident ayant causé la mort d'un jeune de 17 ans, originaire de Dilbeek, a indiqué la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. La victime avait été renversée deux fois.

Le parquet de Bruges a décidé d'assigner les deux conducteurs devant le tribunal de police. La conductrice est poursuivie pour homicide involontaire et conduite sous influence de l'alcool et le camionneur devra répondre d'homicide involontaire et de délit de fuite.