Bruxelles: trois suspects arrêtés pour trafic de drogue près d'un commissariat de police

C'est une patrouille en tenue civile qui a observé un premier suspect, que les policiers avaient déjà interpellé auparavant, dans le cadre d'une enquête de stupéfiants. Un peu plus tard, ce dernier a été rejoint sur une terrasse du centre-ville par un deuxième et un troisième suspect. Les policiers ont ensuite observé un échange avec un acheteur présumé sur la terrasse. La patrouille a décidé d'intervenir et a transféré les trois suspects au commissariat pour audition.

La fouille ainsi que la perquisition qui s'en est suivie ont permis de trouver 44 pilules d'ecstasy, 6,98 grammes de cocaïne, 67,24 grammes de crystal meth (ou méthamphétamine ou "speed"), 28,05 grammes de cannabis, 48,9 grammes de 3mmc et 9,27 grammes de MDMA, ainsi qu'un montant de 2.165 euros en espèces.