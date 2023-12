Cinq ans avec sursis pour des agressions sexuelles sur une ado de 14 ans à Houyet

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi matin, un homme né en 1961 poursuivi pour des faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur une jeune fille née en 2005, entre mars 2020 et février 2021 à Houyet, à une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire.

Le prévenu était un proche de la famille, leur voisin et un collègue du papa de la victime. Devant le tribunal, il a reconnu avoir eu entre 15 et 20 relations sexuelles avec elle, prétextant une amitié qui s'est ensuite transformée en sentiments, réciproques, selon ses dires.

Les parents de la victime avaient mis en avant, lors de l'audience, le parcours de vie de leur fille. "On nous l'a confiée à l'âge de 3 mois et demi en famille d'accueil. Quand elle a eu 12 ans, j'ai rappelé à ce monsieur l'importance pour elle de pouvoir avoir confiance en lui car cela pouvait l'aider à se construire, vu son histoire vie. Il était bien conscient de sa fragilité", indiquait la maman. Le parquet de Namur et la partie civile avaient également évoqué l'emprise que le prévenu avait sur la victime.