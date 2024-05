Cinq ans avec sursis requis pour deux tentatives d'homicide à Dinant

Une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire a été requise, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour deux tentatives d'homicide commise à Dinant, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023 et du 12 au 13 janvier 2024.

Lors des premiers faits, le prévenu a donné deux coups de serpe à la victime qui ont occasionné une plaie ouverte de 10 centimètres au front, une autre de 5 centimètres au poignet et un léger traumatisme crânien.

Le prévenu reconnaît la matérialité des faits mais conteste avoir voulu tuer la victime. "Il est venu prendre un verre chez moi et a très vite pété les plombs. Il était sous influence et s'est montré violent. J'ai reculé jusqu'à mon atelier où j'ai pris cette serpe, pour me défendre. "