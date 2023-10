Des chauffeurs liégeois auraient été arnaqués par des trafiquants de migrants: de nombreux prévenus face à la justice

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé lundi l'examen d'un important dossier de trafic d'êtres humains. Vingt-deux prévenus répondent de ce trafic qui aurait touché entre 3.000 et 5.000 migrants, avec des chauffeurs recrutés en Belgique. Ces chauffeurs affirment avoir été abusés par les organisateurs du trafic.

Deux individus turcs sont suspectés d'avoir été les têtes pensantes d'une organisation criminelle active dans le trafic de migrants. Cette organisation recrutait en Belgique, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, des individus qui devaient occuper un rôle de chauffeur. Ces recrues devaient louer un véhicule et se rendre dans les pays de l'est pour embarquer des migrants à travers "la route des Balkans". En deux ans et demi d'activités, l'organisation criminelle aurait touché entre 3.000 et 5.000 migrants.